「左手首の骨折」でリハビリ中の阪神・近本光司外野手（３１）が３０日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で、屋外でのフリー打撃を再開した。広角に打ち分ける２３スイングで、力強く快音を響かせた。打撃練習前にはキャッチボールや外野ノックなどで汗を流した。近本は４月２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折。５月１日からＳＧＬでリハビリを開始した。約２カ月が経過した今月２６日には屋内