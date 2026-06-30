開催：2026.6.30 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 3 - 2 [パドレス] MLBの試合が30日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパドレスが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。 3回表、1番 フェルナンド・タティス 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 CHC 0-1 SD 4回表