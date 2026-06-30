開催：2026.6.30

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 3 - 2 [パドレス]

MLBの試合が30日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパドレスが対戦した。

カブスの先発投手は今永昇太、対するパドレスの先発投手はグリフィン・キャニングで試合は開始した。

3回表、1番 フェルナンド・タティス 2球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパドレス得点 CHC 0-1 SD

4回表、7番 ザンダー・ボガーツ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 CHC 0-2 SD

4回裏、7番 マイケル・コンフォート 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 1-2 SD

5回裏、4番 鈴木誠也 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでカブス得点 CHC 2-2 SD

9回裏、4番 鈴木誠也 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 3-2 SD

試合は3対2でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのトレント・ソーントンで、ここまで3勝2敗1S。負け投手はパドレスのジェーソン・アダムで、ここまで2勝2敗2S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で4打数、2安打、2打点、打率は.266。さらに、カブスの今永昇太はこの試合で6.1回を投げ、9安打、2失点、4奪三振、防御率は4.30となっている。

ここまでカブスは47勝38敗で5.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区2位。一方パドレスは43勝40敗で11.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 13:54:31 更新