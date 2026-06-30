30日、静岡県の職員に夏のボーナスが支給されました。一般職員の平均支給額は2025年と比べおよそ4万円増えています。ボーナスが支給されたのは静岡県の一般職と特別職あわせておよそ3万3300人で、一般職員の平均支給額はおよそ91万7000円と2025年に比べ4万円ほどの増額となりました。増額の要因は、2025年度の人事委員会の勧告を受けて、支給月数が2025年より0.025か月分引き上げられているほか、若年層に重点を置いた