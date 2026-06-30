クマ30日午前7時半ごろ、秋田発東京行き秋田新幹線こまち10号がJR奥羽線和田（秋田市）―羽後境（秋田県大仙市）間の秋田市を走行中、クマ1頭と衝突して停車した。羽後境駅で車両点検を行ったが異常は確認されず、午前8時過ぎに運転を再開した。乗客乗員にけが人は確認されていない。JR東日本秋田支社によると、運転士が線路上にいるクマを発見しブレーキをかけたが間に合わなかった。衝突後のクマの所在は不明という。