[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]日本に先制を許しながらも、貫禄を見せつけるかのような逆転勝利を収めた。ブラジル代表MFカゼミーロは試合後に「チームの最大の強みはメンタリティだった」と語っている。『FIFA.com』が伝えた。決勝トーナメント1回戦で日本と対峙したブラジルは、前半29分にMF佐野海舟にミドルシュートを叩き込まれて制を許してしまう。しかし、1点のリードを許して後半を迎えると、王