日本に先制許すも逆転勝利のブラジル、同点弾のカゼミーロ「チームの最大の強みはメンタリティだった」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
日本に先制を許しながらも、貫禄を見せつけるかのような逆転勝利を収めた。ブラジル代表MFカゼミーロは試合後に「チームの最大の強みはメンタリティだった」と語っている。『FIFA.com』が伝えた。
決勝トーナメント1回戦で日本と対峙したブラジルは、前半29分にMF佐野海舟にミドルシュートを叩き込まれて制を許してしまう。しかし、1点のリードを許して後半を迎えると、王国の逆襲が始まる。
後半開始からFWエンドリッキを投入し、4-3-3から4-4-2にシステム変更すると、日本を押し込み始める。そして、後半11分にはDFガブリエル・マガリャンイスのクロスをカゼミーロがヘディングで叩き込んだ。さらに、45+5分には途中出場のFWガブリエル・マルティネッリが勝ち越しゴールを奪い、2-1の逆転勝利を収めた。
「W杯ではベンチから出てくる選手を高く評価することが非常に重要だ。今日はエンドリッキが途中出場で素晴らしいプレーを見せてくれたし、マルティネッリもまた素晴らしい選手です」
百戦錬磨のベテランは「ラヤンもラフィーニャの穴を埋めてくれた。これがチームの精神であり、W杯優勝を目指せるチームだ」と頂点だけを見据えている。
日本に先制を許しながらも、貫禄を見せつけるかのような逆転勝利を収めた。ブラジル代表MFカゼミーロは試合後に「チームの最大の強みはメンタリティだった」と語っている。『FIFA.com』が伝えた。
決勝トーナメント1回戦で日本と対峙したブラジルは、前半29分にMF佐野海舟にミドルシュートを叩き込まれて制を許してしまう。しかし、1点のリードを許して後半を迎えると、王国の逆襲が始まる。
「W杯ではベンチから出てくる選手を高く評価することが非常に重要だ。今日はエンドリッキが途中出場で素晴らしいプレーを見せてくれたし、マルティネッリもまた素晴らしい選手です」
百戦錬磨のベテランは「ラヤンもラフィーニャの穴を埋めてくれた。これがチームの精神であり、W杯優勝を目指せるチームだ」と頂点だけを見据えている。