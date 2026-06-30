記事ポイント5月30〜31日、六本木ヒルズアリーナで入場無料の体験型イベント開催63社・105シリーズの商品を五感で試せる展示時短・サステナ・デザインなど6テーマで〈うれしい選択〉を提案 アスクルは、2026年5月30日（土）から31日（日）の2日間、六本木ヒルズアリーナで体験型イベント「いい明日がくる展」を開催します。事業所向け通販「ASKUL」「ソロエルアリーナ」および個人向け通販「LOHACO」で取り扱う商品を中心に、