30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比870円高の7万650円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9468.11円に対しては1181.89円高。出来高は1万410枚だった。 TOPIX先物期近は4010ポイントと前日比18ポイント高、TOPIX現物終値比28.00ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 70650+870 10410 日経225m