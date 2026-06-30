[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]後半AT被弾で終戦を迎えた。ブラジルに1-2で敗れた日本代表FW前田大然は、試合後のフラッシュインタビューで「素晴らしい戦いができたけど、相手の力もあったし、まだまだかなと思います」と悔しさを滲ませた。前半29分にMF佐野海舟の得点で先制するも、後半11分にMFカゼミーロに同点ゴールを許すと、その後はブラジルに主導権を握られる。そして、45+5分にはFWガブリエル