ピッチを縦横無尽に走り抜けたFW前田大然「相手の力もあった」と認めつつ、「胸を張って日本に帰りたい」

ピッチを縦横無尽に走り抜けたFW前田大然「相手の力もあった」と認めつつ、「胸を張って日本に帰りたい」