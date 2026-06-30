ピッチを縦横無尽に走り抜けたFW前田大然「相手の力もあった」と認めつつ、「胸を張って日本に帰りたい」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
後半AT被弾で終戦を迎えた。ブラジルに1-2で敗れた日本代表FW前田大然は、試合後のフラッシュインタビューで「素晴らしい戦いができたけど、相手の力もあったし、まだまだかなと思います」と悔しさを滲ませた。
前半29分にMF佐野海舟の得点で先制するも、後半11分にMFカゼミーロに同点ゴールを許すと、その後はブラジルに主導権を握られる。そして、45+5分にはFWガブリエル・マルティネッリに逆転ゴールを許し、1-2の逆転負けを喫した。
「自分たちはできる感覚はあったけど、うまいし強いし、守備に回る時間が長かったので、時間の問題だったのかなと思います。ボールを持てる時間はあったので、焦らずにしっかりつなげればよかった」
またもや決勝トーナメント1回戦の壁を突破できなかった。世界との差を感じたか、と問われると、「僕たちがこれまでやってきたことは変わりないし、胸を張って日本に帰りたいと思います」と語った。
後半AT被弾で終戦を迎えた。ブラジルに1-2で敗れた日本代表FW前田大然は、試合後のフラッシュインタビューで「素晴らしい戦いができたけど、相手の力もあったし、まだまだかなと思います」と悔しさを滲ませた。
前半29分にMF佐野海舟の得点で先制するも、後半11分にMFカゼミーロに同点ゴールを許すと、その後はブラジルに主導権を握られる。そして、45+5分にはFWガブリエル・マルティネッリに逆転ゴールを許し、1-2の逆転負けを喫した。
またもや決勝トーナメント1回戦の壁を突破できなかった。世界との差を感じたか、と問われると、「僕たちがこれまでやってきたことは変わりないし、胸を張って日本に帰りたいと思います」と語った。