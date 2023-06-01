記事ポイントハーバー研究所の3色ブラウンスティック型アイカラー2026年8月20日から数量限定発売スクワラン配合でツヤ感ある目元を演出 ハーバー研究所から、スティック型アイカラー「グラデシャドウスティック」が発売されます。濃淡3色のブラウンが1本になった、数量限定のアイカラーです。2026年8月20日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーで販売されます。 ハーバー研究所「グラデシャドウスティック」&