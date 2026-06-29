県西部、美馬市のとある場所に、歴史の謎が残された知られざるスポットがあります。今回も私、森本が訪ねてきました。美馬の歴史ミステリーに迫ります。 最初に訪ねたのは、美馬市美馬町の戦国時代の痕跡が残る場所。（森本アナウンサー）「こちらで待ち合わせをしていまして、おはようございます」（美馬市教育委員会・小島靖彦さん）「おはようございます」 案内をしてくれるのは、美馬市教育委員会で文化