大分県別府市で発生した大学生ひき逃げ殺傷事件から29日で4年となり、重要指名手配されている八田與一容疑者に関する情報提供が全国各地で呼びかけられました。 【写真を見る】八田與一容疑者はどこに？警察が全国各地で情報提供呼びかけ、新たな防犯カメラ映像公開別府ひき逃げ殺傷事件から4年 全国11の都道府県で一斉啓発活動 JR別府駅前では29日朝、警察官らおよそ20人が街頭に立ち、八田容疑者の容姿の特徴などが記載さ