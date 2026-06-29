大分県別府市で発生した大学生ひき逃げ殺傷事件から29日で4年となり、重要指名手配されている八田與一容疑者に関する情報提供が全国各地で呼びかけられました。

【写真を見る】八田與一容疑者はどこに？警察が全国各地で情報提供呼びかけ、新たな防犯カメラ映像公開 別府ひき逃げ殺傷事件から4年

全国11の都道府県で一斉啓発活動

JR別府駅前では29日朝、警察官らおよそ20人が街頭に立ち、八田容疑者の容姿の特徴などが記載されたチラシを配って、情報提供を呼びかけました。

29日は、大分のほか、北海道、宮城、東京、神奈川、愛知、大阪、広島、愛媛、福岡、沖縄の全国11の都道府県で一斉に啓発活動が実施され、協力を訴えました。

八田容疑者の新たな映像を公開

また、県警は八田容疑者の新たな防犯カメラの映像を公開ました。事件現場からおよそ350メートル離れた店舗の映像で、事件発生の数分前を捉えたものです。

被害者の男性2人が乗るバイクが通過したあと、八田容疑者が運転していたとみられる車が後を追いかけるように走行していく様子が映されています。

（別府警察署・橋本孝久刑事課長）「八田與一は絶対に逃がさないという執念で追跡したいと思う。どんな些細な情報でも寄せてほしい」

2022年6月、別府市で大学生1人が死亡、1人がけがをしたひき逃げ殺傷事件で警察は八田與一容疑者（29）を殺人などの疑いで重要指名手配しています。

県警によりますと、6月25日までに八田容疑者に関する情報は、全国から1万3069件寄せられていて、その追跡捜査が進められています。

【情報提供先】大分県別府警察署捜査本部：0977-21-2131