28日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第2週の試合が各地で行われた。 フランス、ポーランド、スロベニアの3カ国に分かれて行われているVNL2026男子の予選ラウンド第2週。28日に第2週の最終日を迎えた。 ここまで7連勝で首位の日本代表は開催国のフランス代表と対決。2セットダウンから巻き返しフルセットの激闘の末に勝利し開幕8連勝で首位をキープしている。その他、