ＡｎｄＤｏホールディングス、オカムラ食品工業といった６月期決算銘柄に安いものが目立つ。きょう２９日は６月期末の配当と株主優待の権利落ち日にあたることから、処分売りの動きが優勢となっているようだ。 マーケットエンタープライズや総医研ホールディングス、エリアクエストなども下落している。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：