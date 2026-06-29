俳優・市川由衣（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「アミューズクリエイティブスタジオ」に所属することを報告した。【写真】笑顔のショットを添え事務所所属を報告した市川由衣市川は「私、市川由衣は、6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と伝え「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と決意を新たにした。続けて「応援してくださる皆さまに、作