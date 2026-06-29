市川由衣、事務所所属を報告 「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と決意新たに
俳優・市川由衣（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、「アミューズクリエイティブスタジオ」に所属することを報告した。
【写真】笑顔のショットを添え事務所所属を報告した市川由衣
市川は「私、市川由衣は、6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と伝え「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と決意を新たにした。
続けて「応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります」とつづり「これからもよろしくお願いいたします！」と結んでいる。
市川は1986年2月10日生まれ、東京都出身。ドラマ『渋谷系女子プロレス』で俳優デビュー。ドラマ『ごくせん』や映画『呪怨』から、映画『NANA2』の小松奈々（ハチ）役、NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』、映画『海を感じる』など、多彩な作品で活躍する。夫は俳優の戸次重幸。2026年5月31日に、15歳から所属していた研音からの退所を発表していた。
【写真】笑顔のショットを添え事務所所属を報告した市川由衣
市川は「私、市川由衣は、6月29日よりアミューズクリエイティブスタジオに所属し活動させていただくことになりました」と伝え「心機一転、新たな気持ちで精進して参ります」と決意を新たにした。
続けて「応援してくださる皆さまに、作品を通して恩返し出来るよう頑張ります」とつづり「これからもよろしくお願いいたします！」と結んでいる。
市川は1986年2月10日生まれ、東京都出身。ドラマ『渋谷系女子プロレス』で俳優デビュー。ドラマ『ごくせん』や映画『呪怨』から、映画『NANA2』の小松奈々（ハチ）役、NHK大河ドラマ『軍師官兵衛』、映画『海を感じる』など、多彩な作品で活躍する。夫は俳優の戸次重幸。2026年5月31日に、15歳から所属していた研音からの退所を発表していた。