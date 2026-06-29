米株先物一段高米イランが攻撃停止で合意、予定通り30日に協議 東京時間08:34現在 ダウ平均先物SEP 26月限52412.00（+203.00+0.39%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7449.25（+47.50+0.64%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限29652.75（+284.50+0.97%） 先週末に米国とイランの軍事衝突が再開したことで停戦合意決裂が懸念されている。ただ、30日に予定されている実務者協議は予定通り実施されるという。米国とイラ