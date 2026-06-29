米株先物一段高 米イランが攻撃停止で合意、予定通り30日に協議 米株先物一段高 米イランが攻撃停止で合意、予定通り30日に協議

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米株先物一段高 米イランが攻撃停止で合意、予定通り30日に協議



東京時間08:34現在

ダウ平均先物SEP 26月限 52412.00（+203.00 +0.39%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7449.25（+47.50 +0.64%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29652.75（+284.50 +0.97%）



先週末に米国とイランの軍事衝突が再開したことで停戦合意決裂が懸念されている。ただ、30日に予定されている実務者協議は予定通り実施されるという。米国とイランは相互攻撃を停止することで合意。



予定通り協議が実施されることに安堵、米株先物は買い戻されている。

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