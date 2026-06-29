人気レースクイーンの池永百合（30）が28日夜、自身のインスタグラムを更新。デコルテ“丸出し”のピンクのベアトップ姿を披露した。「おやすみなさい」とつづり、ピンクのベアトップ＆白デニムのショートパンツ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ラウンドガール」「ポートレート撮影」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「超かわいいです」「スタイルめっちゃ良すぎる」「