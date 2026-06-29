東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値161.74高値161.85安値161.53 162.20ハイブレイク 162.03抵抗2 161.88抵抗1 161.71ピボット 161.56支持1 161.39支持2 161.24ローブレイク ユーロドル 終値1.1384高値1.1434安値1.1354 1.1507ハイブレイク 1.1471抵抗2 1.1427抵抗1 1.1391ピボット 1.1347支持1 1.1311支持2 1.1267ロ&#12