開催：2026.6.29 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 3 - 2 [ブレーブス] MLBの試合が29日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。 6回裏、さらにサードが悪送球でジャイアンツ得点 SF 1-0 ATL、7番 李政厚 2球目を打ってセカン