【マネーの教科書】#112「フラット35」が初の3%超え…マンション高騰・金利上昇で「家が買えない」と子育て世代から悲鳴東証リート（不動産投資信託）指数は1年ぶりの安値を更新し、リートの分配金利回りが上昇している。不動産投信情報ポータルの「JAPAN-REIT.COM」によると、6月22日時点の「REIT平均分配金利回り」は、5.12％となった。個別に見ると、分配金利回り6％を超えるリートが14銘柄、5％台は23銘柄ある。東証リ