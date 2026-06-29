お笑いコンビ「麒麟」川島明（47）が28日に放送されたTBS「ベスコングルメ」（後6・30）に出演。一人で訪れると心が休まるという「お気に入りの場所」を明かした。今回は「地元案内シリーズ!地元案内シリーズ！五反田・ケンコバ愛する旬のハモ&鮎天ぷらへ」と題して放送。同地に20年以上住んでいるケンドーコバヤシが、不動前エリアをガイドした。一行が「林試の森公園」を出発した直後、川島は「あ！これは…我々もお世