（森本アナウンサー）「ここからは、県政担当の大江記者とお伝えします」「県議会6月定例会は、本会議や常任委員会が終わり、終盤に入っています」「ここまでの議論を振り返ってどう見ていますか？」 （記者）「大きくわけて３つの論点があります」「1つ目は、ホール展中止の問題です。本会議で質問に立った8人のうち3人が、この問題を取り上げました」「2つ目は、就任から3年を迎えた、後藤田知事の政治姿勢