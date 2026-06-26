２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比９３．０２ポイント（２．２６％）安の４０２７．２７ポイントと３日ぶりに反落している。ハイテク株安が重しとなる流れ。人工知能（ＡＩ）投資の拡大や、先端ハイテク製品「国産化」などの期待で上昇が続いていた銘柄群が利益確定売りにおされ、投資家心理を圧迫している。上海のハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では２５日、主要５０銘柄で構成