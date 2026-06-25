高岡市の商業施設できょうクマの緊急銃猟を想定した訓練が行われました。市村綾菜記者「訓練はクマが商業施設の1階に侵入したという想定で行われています」イオンモール高岡で行われた緊急銃猟の訓練には市の担当職員や捕獲隊、警察など63人が参加しました。まず、周囲の客や従業員を避難させたうえでエスカレーターの乗降口に買い物カートを並べてバリケードを設置し、捕獲方法を検討しました。そ