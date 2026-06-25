七夕を前に、長野県阿智村で、地元の小学生が竹あかり作りに挑戦しました。ドリルを握る表情は、少し緊張した様子…阿智村では、地元の小学2年生が、竹に穴を開けて光を通す「竹あかり」作りに挑戦しました。使われているのは、放置竹林から伐採した地元の竹です。竹あかりは、7月村内で始まる七夕まつりで飾られます。子どもたちは、デザインが描かれた型紙を竹に貼り、ドリルでひとつひとつ、穴を開けていきます。児童は「かっこ