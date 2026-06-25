今回35モデルの7番アイアンを試打した中で、レッスンプロ海老原秀聡とマイナビネクストヒロインゴルフツアーで活躍した”ネクヒロ女子”菊地りお、それぞれ落下角が大きかったモデルトップ3を発表する。【数値公開！】テーラー、キャロ、ピン…最新アイアン35モデルの落下角を公開7番でも高さで止められるモデルは？◇◇◇7番アイアンHS40m/s（ドライバーHS50m/s）の海老原と、7番アイアンHS31m/s（ドライバーHS40m/s）の菊