県内では6月24日から雨が降り続き、総雨量が130ミリを超えているところがあります。また、美馬市穴吹町では土砂崩れのため、国道492号が通行止めとなっています。気象台によりますと、四国付近には27日にかけて梅雨前線が停滞する見込みで、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。24日の午前0時の降り始めから25日の午前11時までに降った雨の量は、海陽町で134.5ミリ、美波町で116ミリ、上勝町で114.5ミリなどとなってい