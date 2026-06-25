ダンロップスポーツマーケティングから、限定クラブのアナウンス。大人気レディスクラブの最新作『ゼクシオ 14 レディス』に、新色「ティールミント」が仲間入り。7月25日から数量限定で発売される。【写真】キャディバッグ全体もこの爽やかさ！今回は「爽やかに、私らしく。クラブもボールもバッグも、全部、私色。」がコンセプトで、2026年のトレンドカラーを取り入れて開発。デザインテーマの“Playful”の通り、女性らしい上品