6月22日（月）にスタートした新番組『吉田徳井の大予言』で、MCのブラックマヨネーズ・吉田敬とチュートリアル・徳井義実が、思わず惹かれてしまう“理想の女性”について意外な見解を明かした。 ともに『M-1グランプリ』のレジェンド王者で同期の吉田と徳井がMCタッグを組むトークバラエティ。スタジオには、予言者にふんした個性豊かな芸人が集結し、自らの体験や願望から導き出した、未来に起こりそ