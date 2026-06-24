給食の和食献立にあわせて月に1回、牛乳の代わりに緑茶を出すことを決めた福岡市。市内の小学校で紙パックの緑茶が提供されましたが、「和食にあっておいしい」という声の一方、複数の小学校で低学年を中心に大量の飲み残しが発生していたことが分かりました。八女茶など高級茶の産地として知られる福岡県。お茶を飲む機会を増やしてほしいと、導入を進めてきた高島宗一郎市長はまさかの結果に「報道を見てびっくりした。お茶が飲