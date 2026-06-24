「マジ？」「予想外すぎ」世代別代表歴を持つレフティがＣ大阪を退団。「もっと見たかった」「びっくり」など驚きの声続々
Ｊ１のセレッソ大阪は６月24日、MF大迫塁がＪ３の栃木SCへ完全移籍すると発表した。
世代別代表歴を持つ大迫は、神村学園高を卒業後の2023年にＣ大阪でプロキャリアをスタート。その後、24年にいわきFCへ、25年にはSC相模原へ育成型期限付き移籍し、今年１月にＣ大阪に復帰した。迎えたJ１百年構想リーグは１試合のみの出場にとどまっていた。
21歳のレフティはＣ大阪の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
「セレッソ大阪関係者の皆さま、そしてファン・サポーターの皆さまへ。セレッソ大阪でプロとしての第一歩を踏み出せたことを大変誇りに思います。これまで支えてくださった皆さまには心から感謝しています。セレッソ大阪では、自分の力不足もあり思うようにチームに貢献することができず、申し訳ない気持ちと悔しい思いでいっぱいです。
しかし、その経験と真摯に向き合い、自分を信じてさらに成長できるよう全力で取り組んでいきます。そして、より成長した姿、活躍する姿を皆さまにお見せできるよう努力を続けていきます。これからも応援よろしくお願いします」
クラブの公式Ｘでも移籍が伝えられると、「マジ？」「予想外すぎ」「びっくり」「ショック」「好きだったから辛い」「寂しいなぁ」「えーーーーー！」「もっと見たかった」「出場機会を求めてかな」「完全!?」「頑張って！」「栃木で輝け！」といった声が上がった。
多くの惜別の声を背に、新天地で再出発を図る。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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世代別代表歴を持つ大迫は、神村学園高を卒業後の2023年にＣ大阪でプロキャリアをスタート。その後、24年にいわきFCへ、25年にはSC相模原へ育成型期限付き移籍し、今年１月にＣ大阪に復帰した。迎えたJ１百年構想リーグは１試合のみの出場にとどまっていた。
21歳のレフティはＣ大阪の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントしている。
しかし、その経験と真摯に向き合い、自分を信じてさらに成長できるよう全力で取り組んでいきます。そして、より成長した姿、活躍する姿を皆さまにお見せできるよう努力を続けていきます。これからも応援よろしくお願いします」
クラブの公式Ｘでも移籍が伝えられると、「マジ？」「予想外すぎ」「びっくり」「ショック」「好きだったから辛い」「寂しいなぁ」「えーーーーー！」「もっと見たかった」「出場機会を求めてかな」「完全!?」「頑張って！」「栃木で輝け！」といった声が上がった。
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