２４日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８．３９ポイント（０．０４％）高の２３３４４．６７ポイントと６日ぶりに小反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は９．５５ポイント（０．１２％）安の７７４９．８１ポイントと６日続落した。売買代金は１７５５億６３１０万香港ドルとなっている（２３日前場は１７６８億７５２０万香港ドル）。自律反発狙いの買