舘ひろしさん主演映画『免許返納！？』が全国公開中です。【あらすじ】自他共に認める映画スター・南条弘は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた――。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠がバイク事故を起こしたことを発端に、南条のコメントが誤解を生み、〈スター俳優。南条弘（70）免許を自主返納へ〉と拡大解釈されてしまったのだ。このままでは愛車のフェラー