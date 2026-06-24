舘ひろしさん主演映画『免許返納！？』が全国公開中です。

【あらすじ】自他共に認める映画スター・南条弘は、70歳にして人生最大のピンチを迎えていた――。南条の原点ともいえる若き日の大ヒット映画『ハーレーライダー』で共演したライバル俳優・尾崎誠がバイク事故を起こしたことを発端に、南条のコメントが誤解を生み、〈スター俳優。南条弘（70）免許を自主返納へ〉と拡大解釈されてしまったのだ。このままでは愛車のフェラーリに乗れなくなる！アクション映画も撮れなくなる！そんな南条の心配とは裏腹に、事務所社長の三宅とマネージャーの川奈は、これを機に免許返納させよう！と南条を説得する。そんな矢先、政府広報の免許返納CM依頼とハリウッド映画のオファーが舞い込む！

本作で、俳優・尾崎誠の最初の妻・加藤麗子を演じた大地真央さん、二番目の妻・木村暁子を演じた真矢ミキさんにお話を伺いました。

──本作楽しく拝見いたしました！長年ご交流があるお2人ですが、今回共演されていかがでしたか？

大地：初共演！ということで、どんな現場になるのかどんな風にお芝居をするのか楽しみでした。

真矢：真央さんと共演させていただくということがまだ考えられなくて。でも本当なんだって、自分に気合を入れました。

大地：ミキちゃんは弁護士役ということで、現場でも「出来る弁護士オーラ」があふれていました。

真矢：館さんと真央さんが2人で立ち話をしている姿を、近い距離から聞かせてもらって、「ああ、豪華だな」ってただただ感動していました。館さんと真央さんは、作品の中でも大スター役なのでオーラが素晴らしくて。でも、私は弁護士役ですから「いけない、いけない、飲み込まれちゃ」と気を引き締めました。お2人の輝きに酔っている場合じゃないなと。

──大地さんのお着物姿も本当に艶やかでしたよね。

真矢：素晴らしかったです！

大地：加藤麗子は俳優で“極妻“風の作品の撮影後、という設定でしたので、なんと無く語り口もそんな雰囲気でしたね。

──本作の脚本を読んだ時はどの様な感想を抱きましたか？

真矢：1本の映画の中に4つくらいのストーリーが詰まっている、楽しい作品だなと思いました。スピード感があって、コメディもあり、ロードムービーでもあって、ほろりとさせるシーンもある。良い意味でジャンルが分からない映画だなと思ったのですが、人生もそんなものだろうなと思って。楽しく読ませていただきました。

大地：今ミキちゃんが言った通り、私もそう思いました。色々な要素があるのがまさに人生なのだなと。笑える所と、切ない所が両方バランスよく描かれていて、撮影に入ったらまた変化もしていくだろうなと期待感が膨らみました。

真矢：撮影している時は気が付かなかったのですが、一生懸命生きている人たちって、コメディの様にその姿が面白く見える瞬間があって。でも、俯瞰で見た時にその一生懸命さってキラッと光る美しさを持っているなと。

私と真央さんは2人とも尾崎誠の元妻を演じているのですが、別れたとしても、人生の中で同じ時間を過ごした瞬間があって。人間ってそうやって巡り合って生きていくんだなと感じました。

大地：「免許返納」というテーマで人間ドラマを描くという視点が面白いですし、幅広い年齢の方々に共感してもらえるシーンがたくさんもあると思いますので、これぞ大きいスクリーンで楽しんでいただきたい作品ですね。

──南條さんにとっての免許の様に、お2人が手放せないものであったり、生活の中で大切にしているものはありますか？

大地：私はもう「猫」ですね。猫を取り上げられたらちょっと困ります。音楽学校の寮生活の時以外は、ずっと一緒に暮らしていますから。

真矢：猫のどんな所が好きですか？

大地：ちょっとツンデレなところ。それでいて頭が良くて、美しくて可愛くて、しなやかで…。猫の魅力を語り始めると何時間もかかってしまうので（笑）。ミキちゃんが大切にしているのは「留学」とか「勉強」じゃない？

真矢：漠然としているかもしれませんけれど、学ぶということは起爆剤になっていると思います。目の前のことをひたすら頑張っていたら意外と年を重ねていることに気付き、自分に何が出来るのだろう、新しい刺激を受けようと留学したんですね。

過去にも、方向性がハッキリしなくて自分で迷っている時に、真央さんの舞台を拝見してスイッチが切り替わったことがあって。真央さんの舞台を観た後にすぐバッサリ髪を切ったんです。そうやって、人生の大事な節目に学びから起爆剤をもらっているので、大切にしたいなと思います。

──素敵なお話をありがとうございます。お2人は普段お会いした時、お仕事の話が多いのですか？それ以外のお話が多いのでしょうか。

真矢：ミックスかもしれないですね。頻繁にお会いしているわけではないのですが、私にとっては本当に特別で嬉しい時間です。私だけ嬉しかったらすみません（笑）。

大地：私ももちろん嬉しい時間ですよ。最近スケジュールが合わなくてお会い出来ていなかったので、この映画の撮影で会えて余計に盛り上がっちゃって。

真矢：現場でお話が止まらなくて、間に挟まれた黒川想矢さんが驚いていましたね。黒川さんが「宝塚を観てみたいです」とおっしゃっていたので、その後一緒に行きました。色々と驚いたみたいです。

大地：初めて観るとビックリするかもしれないですね、女性だけで作る世界ですから。

──撮影後の楽しいお話がお聞き出来て嬉しいです。今日はお時間をいただきありがとうございました！

撮影：オサダコウジ

映画『免許返納!?』大ヒット公開中

配給：東映

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