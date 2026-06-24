あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（すし）チェーン「スシロー」が、ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」（HoYoverse）とのコラボキャンペーンを6月24日から期間限定で実施します。同ゲームが外食業界とコラボするのは、今回が初めて。【実物】かっこいい！ピック、レーザーチケット、ステッカー！かわいいミニフィギュアも！同ゲームは、超自然災害により現代文明が壊滅した後の世界「ホロウ」を