【モデルプレス＝2026/06/23】日向坂46の四期生・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）より、裏表紙4種が公開された。【写真】日向坂46四期生、美背中ざっくりドレス姿◆藤嶌果歩、裏表紙4種公開通常版、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版の裏表紙が公開。朝の1枚から夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装のカットまで、多彩な姿が収められている。