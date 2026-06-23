日向坂46藤嶌果歩、朝の“ちょっぴり眠たい”1枚・背中空いた大人っぽい衣装カット…1st写真集裏表紙4種公開【果実の歩幅】
【モデルプレス＝2026/06/23】日向坂46の四期生・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）より、裏表紙4種が公開された。
【写真】日向坂46四期生、美背中ざっくりドレス姿
通常版、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版の裏表紙が公開。朝の1枚から夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装のカットまで、多彩な姿が収められている。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
【通常版裏表紙】
「通常版の裏表紙は朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」
【＠Loppi＆HMV限定カバー版裏表紙】
「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと思っています！ 水色や青色の衣装で統一感があってとてもお気に入りの組み合わせです」
【Sony Music Shop限定カバー版裏表紙】
「表紙と同じく北海道で撮影したカットなのですが、北海道時代の私に戻ったかのような気持ちで撮影させていただきました。光の差し込んでいる感じもキレイなのがお気に入りです」
【紀伊國屋書店限定カバー版裏表紙】
「夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装で撮影していただきました。表紙の元気な雰囲気とは対照的な私を楽しんでいただきたいです！」
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46四期生、美背中ざっくりドレス姿
◆藤嶌果歩、裏表紙4種公開
通常版、＠Loppi＆HMV限定カバー版、Sony Music Shop限定カバー版、紀伊國屋書店限定カバー版の裏表紙が公開。朝の1枚から夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装のカットまで、多彩な姿が収められている。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
◆藤嶌果歩コメント
【通常版裏表紙】
「通常版の裏表紙は朝の1枚になります。実際に朝起きて最初の撮影で、ちょっぴり眠たいほやほやな感じが出ているかなと思います。ふんわりした質感がお気に入りです！」
【＠Loppi＆HMV限定カバー版裏表紙】
「船長さんの写真ということで、キャラクターっぽい感じが表紙の羊さんに合うかなと思っています！ 水色や青色の衣装で統一感があってとてもお気に入りの組み合わせです」
【Sony Music Shop限定カバー版裏表紙】
「表紙と同じく北海道で撮影したカットなのですが、北海道時代の私に戻ったかのような気持ちで撮影させていただきました。光の差し込んでいる感じもキレイなのがお気に入りです」
【紀伊國屋書店限定カバー版裏表紙】
「夕焼けを背景に背中の空いた大人っぽい衣装で撮影していただきました。表紙の元気な雰囲気とは対照的な私を楽しんでいただきたいです！」
【Not Sponsored 記事】