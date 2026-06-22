女子高校生が発見された相模川河川敷＝６月１１日午後１時半ごろ、相模原市南区下溝相模原市南区の河川敷で高校３年の女子生徒（１７）が殺害され、元交際相手の男（１９）が殺人容疑で逮捕された事件で、女子生徒の通夜・告別式が２０、２１日に神奈川県内で執り行われた。遺族は代理人弁護士を通じ、「私たちは今も、深い絶望と激しい怒りの中にいます」などとコメントした。殺害されたのは、座間市の高校３年の女子生徒。代