三好市議会で6月22日、不正に報酬を得たなどの疑いを持たれている議員について、政治倫理基準に違反があったかどうか話し合う議会運営委員会が開かれました。市議会では23日、議員辞職勧告決議案が提出される見通しです。三好市議会の木下善之議員が取締役を務める介護タクシー会社「タツミサポート」は、市バスを運行する組合と業務契約を結んでいるにもかかわらず、実際には業務を行わないまま、これまでに少なくと