マンチェスター・シティに所属するベルギー代表FWジェレミ・ドクは、妻が第一子を出産する際に立ち会うため、同代表を離脱したい考えを明かした。英『BBC』が伝えている。ドクの妻であるシリーンさんは7月の第2週に出産予定だという。仮にベルギー代表が決勝トーナメントを勝ち進んでいたとしても、ドクは帰国したいと考えているようだ。『ロイター』の取材に対し、「初めての子供なので、絶対に立ち会いたい」とドクは語り、