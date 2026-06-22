元幹事長秘書の茉莉（黒木華）とスナックのママから東京都知事を目指すあかり（野呂佳代）が奮闘する『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）も、いよいよラストスパートだ。「私たち民衆は物語に弱い」……と、劇中で何度も語られてきたはずなのに、政治素人で無所属の新人が都知事選に挑むという無謀すぎる物語に、毎週心を揺さぶられずにはいられない。 参考：松下洸平、パーマヘアにイメチェン「似合ってます