TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』のスペシャルサポーターを務める星風まどか＆潤花によるコラボビジュアルとコラボPVが 公開された。「一迅社ノベルス」にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電