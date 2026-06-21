【ふつつかな悪女ではございますが】星風まどか＆潤花のコラボビジュアル＆PV公開！
TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』のスペシャルサポーターを務める星風まどか＆潤花によるコラボビジュアルとコラボPVが 公開された。
「一迅社ノベルス」にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞 受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱 慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。
このたび、TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが 〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』のスペシャルサポーターを務める星風まどか＆潤花によるコラボビジュアルとコラボPVが公開された。
2014年に宝塚歌劇団に100期生として入団し、宙組と花組のトップ娘役を務め一時代を築き、2024年『アルカンシェル』にて退団後も、『ニュージーズ』『ラブ・ネバーダイ』『1789-バスティーユの恋人たち-』『マリー・キュリー』『PRETTY WOMAN The Musical』と話題の舞台作品に出演を続けている星風まどかと、2016年宝塚歌劇団に入団し雪組・宙組で数々の話題作に出演し、2021年には宙組トップ娘役に就任、2023年『カジノ・ロワイヤル〜我が名はボンド〜』で退団後、舞台や映像作品で活躍の幅を広げている潤花が、本企画のために制作されたオリジナル衣装に身を包み、リアルな黄 玲琳と朱 慧月を表現する。
入れ替わり後の玲琳と慧月の姿となった2人のコラボビジュアルと、コラボPVにご注目を。
さらに、特設ページでは、様々な表情を切り取った撮り下ろしカットとともに、星風まどか＆潤花のインタビューも掲載。「阿吽の呼吸で」撮影できたと話す二人の関係性や、 ”悪女” の魅力などたっぷりと話している。
ぜひこちらもチェックしてほしい。
＞＞＞コラボビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会
「一迅社ノベルス」にて小説が刊行中、そして『月刊コミックZERO-SUM』にてコミカライズが連載中の『ふつつかな悪女ではございますが〜雛宮蝶鼠とりかえ伝〜』（小説：中村颯希／イラスト：ゆき哉／コミック：尾羊英）。小説では「シーモアみんなが選ぶ2023 電子コミック大賞」ラノベ部門賞 受賞、「ブックライブ年間ランキング2023」女性向けラノベ ランキング1位。コミカライズでは「マガデミー賞2023 作品賞ノミネート助演女優賞ノミネート」朱 慧月、「楽天Kobo電子書籍アワード2024／今読んでおきたい！注目コミック部門」と小説、コミックス共に高い人気を誇る本作。
2014年に宝塚歌劇団に100期生として入団し、宙組と花組のトップ娘役を務め一時代を築き、2024年『アルカンシェル』にて退団後も、『ニュージーズ』『ラブ・ネバーダイ』『1789-バスティーユの恋人たち-』『マリー・キュリー』『PRETTY WOMAN The Musical』と話題の舞台作品に出演を続けている星風まどかと、2016年宝塚歌劇団に入団し雪組・宙組で数々の話題作に出演し、2021年には宙組トップ娘役に就任、2023年『カジノ・ロワイヤル〜我が名はボンド〜』で退団後、舞台や映像作品で活躍の幅を広げている潤花が、本企画のために制作されたオリジナル衣装に身を包み、リアルな黄 玲琳と朱 慧月を表現する。
入れ替わり後の玲琳と慧月の姿となった2人のコラボビジュアルと、コラボPVにご注目を。
さらに、特設ページでは、様々な表情を切り取った撮り下ろしカットとともに、星風まどか＆潤花のインタビューも掲載。「阿吽の呼吸で」撮影できたと話す二人の関係性や、 ”悪女” の魅力などたっぷりと話している。
ぜひこちらもチェックしてほしい。
＞＞＞コラボビジュアルをチェック！（写真2点）
（C）中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会
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