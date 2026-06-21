毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）を放送中！ 「テレ東プラス」では、6月22日（月）〜6月26日（金）放送、第6話〜第10話のあらすじを紹介する。【6月22日（月）放送 第6話】ギルチェはウネやチョンジョンイ、臨月のパンドゥネとともに雪の山中へと逃亡する。後金の兵士たちは、そんな彼女たちを執拗に追いつめ…。一方、ジャンヒョ