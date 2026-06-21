韓国ドラマ「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」第6話〜第10話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜 あさ8時15分から、韓流プレミア「恋人〜あの日聞いた花の咲く音〜」（主演：ナムグン・ミン、アン・ウンジン 全32話）を放送中！
「テレ東プラス」では、6月22日（月）〜6月26日（金）放送、第6話〜第10話のあらすじを紹介する。
【6月22日（月）放送 第6話】
ギルチェはウネやチョンジョンイ、臨月のパンドゥネとともに雪の山中へと逃亡する。
後金の兵士たちは、そんな彼女たちを執拗に追いつめ…。
一方、ジャンヒョンたちはヌングン里に到着。人気のない様子から、全員避難したのだと安堵した矢先、雪に埋もれたソンチュとイランの亡骸（なきがら）を発見。2人を埋葬したジャンヒョンは、敵兵と戦うことを決意する。
【6月23日（火）放送 第7話】
光教(クァンギョ)山で負傷兵の治療の手伝いをすることになったギルチェは、そこでジャンヒョンと再会。顔を合わせてすぐ口喧嘩になるが、ギルチェはジャンヒョンも負傷していることを知り、彼を手当てすることに。
ギルチェがその場を少し離れているあいだ、ジャンヒョンに話しかけたウネは、回婚礼のときにギルチェはジャンヒョンを見たはずだと言い…。
【6月24日（水）放送 第8話】
清（しん）国皇帝を称するホンタイジが朝鮮に来ているとの情報を昭顕世子（ソヒョンセジャ）付きの内官ピョ・オンギョムから聞いたジャンヒョンは、その情報を確かめるべく、リャンウムとともに後金軍の陣営に潜入。リャンウムの歌がホンタイジの耳に留まり2人は御前に呼ばれるが、将軍イングルダイに怪しまれて拷問を受ける。
一方、昭顕世子のもとにジャンヒョンからの知らせが届くが…。
【6月25日（木）放送 第9話】
後金軍の陣営で天然痘が蔓延(まんえん)していることを知り、すぐにこのことを昭顕世子に知らせたジャンヒョン。昭顕世子は、和議を急がねばさらなる災いが起こると仁祖を説得するが、仁祖は城から出ることを頑なに拒否する。
一方、安全な場所と言われている江華島に避難したギルチェたち。しかしそこでギルチェは、島に上陸する敵兵の姿を見つけて…。
【6月26日（金）放送 第10話】
仁祖が城の外に出て、ついに戦争は終わった。ヌングン里に戻ったギルチェたちは家族と再会するが、ウネの父は後金軍に殺され、ギルチェの父は精神を病んでいた。
一方、ジャンヒョンは倒れて意識を失うも回復。そんな彼のもとにオンギョムが訪ねてくる。オンギョムはジャンヒョンに、昭顕世子と瀋陽（しんよう）に行くことになったため一緒に来てほしいと言い…。
出演者
イ・ジャンヒョン：ナムグン・ミン
ユ・ギルチェ：アン・ウンジン
ナム・ヨンジュン：イ・ハクジュ
キョン・ウネ：イ・ダイン
脚本・演出
【脚本】
ファン・ジニョン
【演出】
キム・ソンヨン／イ・ハンジュン／チョン・スジン
「テレ東プラス」では、6月22日（月）〜6月26日（金）放送、第6話〜第10話のあらすじを紹介する。
【6月22日（月）放送 第6話】
ギルチェはウネやチョンジョンイ、臨月のパンドゥネとともに雪の山中へと逃亡する。
後金の兵士たちは、そんな彼女たちを執拗に追いつめ…。
一方、ジャンヒョンたちはヌングン里に到着。人気のない様子から、全員避難したのだと安堵した矢先、雪に埋もれたソンチュとイランの亡骸（なきがら）を発見。2人を埋葬したジャンヒョンは、敵兵と戦うことを決意する。
【6月23日（火）放送 第7話】
光教(クァンギョ)山で負傷兵の治療の手伝いをすることになったギルチェは、そこでジャンヒョンと再会。顔を合わせてすぐ口喧嘩になるが、ギルチェはジャンヒョンも負傷していることを知り、彼を手当てすることに。
ギルチェがその場を少し離れているあいだ、ジャンヒョンに話しかけたウネは、回婚礼のときにギルチェはジャンヒョンを見たはずだと言い…。
【6月24日（水）放送 第8話】
清（しん）国皇帝を称するホンタイジが朝鮮に来ているとの情報を昭顕世子（ソヒョンセジャ）付きの内官ピョ・オンギョムから聞いたジャンヒョンは、その情報を確かめるべく、リャンウムとともに後金軍の陣営に潜入。リャンウムの歌がホンタイジの耳に留まり2人は御前に呼ばれるが、将軍イングルダイに怪しまれて拷問を受ける。
一方、昭顕世子のもとにジャンヒョンからの知らせが届くが…。
【6月25日（木）放送 第9話】
後金軍の陣営で天然痘が蔓延(まんえん)していることを知り、すぐにこのことを昭顕世子に知らせたジャンヒョン。昭顕世子は、和議を急がねばさらなる災いが起こると仁祖を説得するが、仁祖は城から出ることを頑なに拒否する。
一方、安全な場所と言われている江華島に避難したギルチェたち。しかしそこでギルチェは、島に上陸する敵兵の姿を見つけて…。
【6月26日（金）放送 第10話】
仁祖が城の外に出て、ついに戦争は終わった。ヌングン里に戻ったギルチェたちは家族と再会するが、ウネの父は後金軍に殺され、ギルチェの父は精神を病んでいた。
一方、ジャンヒョンは倒れて意識を失うも回復。そんな彼のもとにオンギョムが訪ねてくる。オンギョムはジャンヒョンに、昭顕世子と瀋陽（しんよう）に行くことになったため一緒に来てほしいと言い…。
出演者
イ・ジャンヒョン：ナムグン・ミン
ユ・ギルチェ：アン・ウンジン
ナム・ヨンジュン：イ・ハクジュ
キョン・ウネ：イ・ダイン
脚本・演出
【脚本】
ファン・ジニョン
【演出】
キム・ソンヨン／イ・ハンジュン／チョン・スジン